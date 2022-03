C’est le problème de santé de Bruce Willis qui l’oblige à prendre sa retraite d’acteur

Bruce Willis prend sa retraite d’acteur en raison de récents problèmes de santé qui ont provoqué un trouble cognitif, selon une déclaration faite par son ex -femme Demi Moore et leurs enfants.

Par le biais des réseaux sociaux, l’actrice Demi Moore, qui a été mariée à Bruce Willis de 1987 à 2000, a annoncé que le protagoniste de «Hard to Kill» avait présenté divers problèmes de santé et avait reçu un diagnostic d’aphasie, pour laquelle l’acteur a décidé de prendre sa retraite. de l’industrie cinématographique

Bruce Willis prend sa retraite d’acteur

Bruce Willis est l’un des acteurs les plus reconnus d’Hollywood, cependant, il y a quelques minutes, son ex-femme Demi Moore a annoncé que l’acteur de 67 ans avait décidé d’abandonner sa carrière en raison de problèmes de santé.

«Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C’est une période difficile pour notre famille et nous sommes très reconnaissants de votre amour, de votre compassion et de votre soutien continus», a écrit l’actrice avec ses enfants.

Quel est le problème de santé de Bruce Willis qui l’oblige à prendre sa retraite ?

Selon le communiqué officiel de la famille de Bruce Willis, l’acteur a récemment présenté quelques problèmes de santé et, bien qu’ils n’aient pas mentionné plus de détails, ils ont confirmé que Bruce Willis avait reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble du langage qui «a eu un impact sur ses capacités cognitives».

L’aphasie est un trouble causé par des lésions cérébrales responsables des compétences linguistiques, selon l’Institut national américain sur la surdité et les autres troubles de la communication. De même, le problème de santé que Bruce Willis a actuellement peut être causé par une blessure à la tête ou un accident vasculaire cérébral.

De même, selon la National Aphasia Association des États-Unis, il y a environ un million de personnes atteintes de ce trouble du langage dans le pays américain et, chaque année, environ 180 000 nouveaux cas en résultent.

Comment diagnostique-t-on l’aphasie ?

Bien que Demi Moore et ses enfants n’aient pas précisé comment Bruce Willis a été diagnostiqué, selon le National Institute on Deafness and other Communication Disorders des États-Unis, pour diagnostiquer l’aphasie, des tests tels que la résonance magnétique ou la tomographie doivent être effectués dans le but de confirmer une lésion cérébrale. De même, ce trouble peut être traité par l’orthophonie, cependant, tout dépendra de la gravité de chaque cas.

Qu’adviendra-t-il de Bruce Willis après son diagnostic d’aphasie ?

Selon le communiqué, Bruce Willis ne poursuivra plus sa carrière d’acteur, cependant, selon le portail Imdb, on peut toujours le voir à l’écran, car il y a des films dans lesquels l’acteur apparaît qui sont en pré-production et qu’ils devraient sortir en 2022.

L’un des films les plus proches où nous avons pu voir Bruce Willis est «Vendetta», un film dans lequel l’acteur est le protagoniste et partage les crédits avec Clive Standen et Thomas Jane.

Après l’annonce de la nouvelle du problème de santé de Bruce Willis qui l’oblige à se retirer du métier d’acteur, des centaines de commentaires soutenant Demi Moore et sa famille étaient présents sur les réseaux sociaux.