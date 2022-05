«C’est le plus triste…» : c’est l’obstacle le plus insolite que Keylor Navas a dû surmonter

Keylor Navas est l’un des gardiens de but les plus expérimentés et les plus titrés du football européen et, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, son parcours vers le sommet a été semé d’obstacles très injustes. Eh bien, malgré un talent indéniable, le joueur a toujours dû composer avec le rejet de son lieu d’origine.

La nationalité est un facteur déterminant lorsqu’une équipe d’élite fait une signature, car dans le cas où un prospect (comme Keylor l’était il y a quelques années) n’a pas de passeport communautaire, ses conditions doivent être notablement supérieures à celles d’un footballeur européen pour lui accorder l’un de ses rares lieux extra-communautaires.

En fait, tout au long de l’histoire, ces postes étaient réservés aux joueurs brésiliens, argentins et uruguayens, donc l’idée d’avoir un joueur d’Amérique centrale dans une équipe de haut niveau était complètement folle.

Cependant, Keylor Navas a réussi à briser la stigmatisation et l’a fait en tant que gardien de but, la position la plus compliquée et la plus exclusive de toutes.

Keylor, qui a vécu ses premières années en tant que professionnel au Deportivo Saprissa dans son Costa Rica natal, a dû faire plusieurs sacrifices pour attirer l’attention d’Albacete, une équipe qui, à la mi-2010, évoluait en deuxième division espagnole.

Le gardien a signé un contrat très modeste et a quitté son continent, espérant faire du bon travail et monter progressivement au sommet.

Keylor Navas a dû redoubler d’efforts pour réussir en Europe

«Keylor m’en a parlé une fois ; son grand péché est d’être tico, en gros c’est ça et c’est la chose la plus triste. Sans parler de situations où l’on peut croire qu’il s’agit d’actes de xénophobie, mais ce sera toujours difficile pour les Latino-Américains en Europe», a commenté Luis Fernando Suárez, l’entraîneur du Costa Rica, lors d’une interview pour ESPN.

Malgré toutes les stigmatisations et les grossièretés qu’il a subies, le talent et la discipline de Keylor Navas ont payé. Après avoir atteint la première division avec Levante et réalisé une brillante performance avec son équipe lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, le Tico a signé un contrat historique avec le Real Madrid, une équipe avec laquelle il a joué pendant cinq saisons jusqu’à ce qu’il soit embauché par le PSG depuis la France.