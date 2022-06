«C’est le meilleur moment d’en parler», le geste de Sergio Ramos que Marcelo n’oubliera jamais

Sergio Ramos était plus qu’un coéquipier pour Marcelo Vieira. En raison de la façon dont il l’a traité depuis son arrivée au Real Madrid, le Brésilien a toujours considéré le défenseur sévillan comme un frère aîné.

Ce sentiment s’est consolidé lorsque, après l’une des nombreuses finales de l’UEFA Champions League qu’ils ont remportées (en 2018), il lui a demandé de mettre l’écharpe madrilène sur La Cibeles.

C’était son moment, un chapitre de gloire pour le capitaine partant. Cependant, Sergio Ramos a voulu le partager avec lui. Et c’est quelque chose que l’emblématique arrière gauche n’oubliera jamais.

«J’ai toujours voulu en parler, et je pense que c’est le meilleur moment pour en parler. Je l’ai toujours remercié, mais je n’ai jamais parlé au public. Sergio, pour moi, est un frère aîné. Il n’y a pas beaucoup de différence d’âge, mais ça m’a beaucoup aidé dans ma carrière, ça m’a beaucoup aidé au sein du club.

Il y a une chose dont je me souviens, il y a la photo. J’étais très nerveux ce jour-là, nous avions déjà passé la finale, nous avions déjà gagné. Et il dit : «Tu montes avec moi pour mettre l’écharpe à La Cibeles». Et je lui ai dit non.

C’était beaucoup de monde, 1 million de personnes. Et ce détail qu’il a eu avec moi était brutal. Parce qu’il est le capitaine. Nous sommes 4 capitaines, mais il était le premier capitaine. Je n’avais pas à le faire.

Je pense que cela en dit long. Je porte toujours cela dans mon cœur, car tout le monde ne ferait pas cela. Parce que c’est votre moment. Cette photo est un moment de lui, c’est le capitaine qui soulève la coupe, j’ai dit non, parce que j’étais foutu. J’avais peur, honte. Et il m’a dit : ‘Non, non, tu viens avec moi’. Je le remercie devant tout le monde», a déclaré Marcelo dans El Hormiguero.