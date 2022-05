C’est le meilleur ami de Messi et le PSG le met dehors : «Je pensais qu’il renouvelait…»

D’étoile en étoilé. Après sept ans en tant que titulaire dans l’équipe, le PSG ne renouvellera pas son contrat et il partira tranquillement. Angel Di María sait déjà que le PSG ne veut plus de lui et, malgré un accord pour une éventuelle prolongation, ils ne lui ont jamais rien communiqué, il devra donc trouver un club prochainement. Di María voulait continuer mais ce ne sera pas comme ça.

L’Argentin, l’un des meilleurs amis de Messi au sein de l’équipe, a avoué à quel point il s’était bien amusé là-bas : «Je suis content ici, content d’avoir remporté le championnat (Ligue 1), c’est important pour moi d’avoir remporté cinq titres en sept ans “J’essaie de gagner des titres, je m’y prépare chaque saison, donc je suis content d’avoir gagné ce trophée. Mon contrat se termine en juin, l’idée serait d’essayer de finir ici.»

Pourtant, il voit déjà qu’il n’y aura pas de huitième année là-bas : «Je ne sais pas si le club veut que ça se passe comme ça, il y a un pré-contrat, mais il faut voir si le club l’active.» Sinon, je vais essayer de trouver une opportunité en Europe pour essayer d’aller au Mondial au Qatar de la meilleure façon possible».

Di María veut dire au revoir à l’élite de la meilleure des manières. Une destination possible serait de retourner à Benfica, le club portugais où il s’est retrouvé lorsqu’il a fait le saut de l’Amérique à l’Europe, en 2007.

Dans le cadre d’une profonde restructuration, Di Maria fait partie de ceux sacrifiés pour faire place à d’autres renforts qui viendront s’ajouter en toute sécurité à partir de juillet 2022.

En ce sens, Ousmane Dembélé, du FC Barcelone, et Riyad sonnent pour les renforts de Manchester City. Le premier arriverait gratuitement mais avec une prime à la signature. Le second a un contrat avec City et coûterait plus cher.