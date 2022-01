«C’est le le meilleur footballeur de toute l’histoire», Alexis Sanchez zappe Messi et Ronaldo

Les deux stars du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina n’ont finalement pas pu jouer contre le Ghana, vendredi à la Coupe d’Afrique, conservant quelques traces de Covid malgré un test négatif la veille, a-t-on appris auprès d’un membre du staff.

Forfaits lors de la première journée de la CAN avec le Gabon en raison du Covid, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont également forfaits pour le match face au Ghana et pourraient même manquer celui face aux Maroc lors de la 3eme journée. La CAF a décidé d’écarter les deux joueurs en raison de séquelles cardiaques aperçues lors des derniers examens médicaux. Des séquelles liées au Covid.

«Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match. Les examens présenteraient des lésions cardiaques. La CAF n’a pas voulu prendre de risques», assure-t-on dans un communiqué de la fédération gabonaise.

Le sélectionneur Patrice Neveu en revanche était bien sur le banc, au stade Omnisports de Yaoundé. Positif jeudi, il a été testé négatif vendredi matin.