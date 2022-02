«C’est le footballeur actuel qui est techniquement meilleur que Cristiano et Messi…», Cafu

Cafu n’a pas dit que son compatriote est un meilleur footballeur (globalement) qu’eux, encore moins a-t-il eu l’audace de comparer leurs carrières. Il a simplement commenté, dans MARCA Sport Weekend, que Neymar Júnior semble meilleur techniquement que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Beaucoup ont été surpris après avoir lu la déclaration du double champion du monde, mais il convient de préciser qu’il ne faisait référence qu’à la qualité technique, à la compétence : «Techniquement, (Neymar) est meilleur que Messi. Neymar est meilleur que Cristiano Ronaldo techniquement».

En fait, il a été encouragé à dire qu’il n’avait rencontré personne de plus technique que le meneur de jeu de São Paulo : «Ce qui manquait à Neymar, c’était la responsabilité d’être un crack. Il doit assumer la responsabilité d’être un crack, parce qu’il est un crack. Je n’ai pas vu de meilleurs joueurs techniquement que Neymar»

Si l’actuel 10 du Brésil n’a pas pu se mettre au même niveau que Cris et Lio, c’est parce qu’il manquait de concentration, de dévouement et de mentalité. Il ne s’est jamais concentré à 100 % sur le football :

«Ce qui manquait à Neymar, c’était d’assumer la responsabilité de leader, de capitaine, de crack. Se consacrer à 100 % au football. Dites : «Je vais me consacrer à 100 % à ce que je sais faire, c’est-à-dire jouer au football.»

Il n’était pas meilleur que Neymar, mais il s’est concentré et a travaillé si dur qu’il a laissé sa marque. Et à son poste, il a réussi à être le plus remarquable :

«Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais je suis meilleur en tant qu’arrière droit. A mon poste, j’étais le meilleur. Parce que? Parce que je me suis consacré à cela, j’ai travaillé pour être le meilleur à mon poste. Je me suis consacré à être un athlète professionnel».

Bien qu’il ne soit pas un avant-centre, Neymar a récemment dépassé la barre des 400 buts officiels. Il a été deux fois dans le TOP 3 du Ballon d’Or.

Neymar ne pouvait pas siéger sur le trône à l’époque de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Peut-être qu’il a encore quelques années pour essayer.