C’est le curieux secret qui entoure la vie amoureuse de Georgina Rodriguez, la chérie de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, femme d’affaires renommée et figure médiatique du monde du show-business, a récemment révélé un curieux secret concernant sa vie amoureuse. Malgré son succès et sa beauté, il y a un objet en particulier qu’elle considère comme une source de malchance dans ses relations amoureuses : les bonsaïs.

Depuis qu’elle a accédé à la célébrité en 2016 en tant que partenaire du footballeur portugais Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez fait l’objet d’une attention et d’une admiration mondiales. Son élégance et son style ont cimenté sa position dans le monde de la mode, faisant d’elle l’une des femmes les plus importantes et les plus suivies de l’industrie du divertissement.

Le célèbre mannequin, qui s’est également aventuré dans le monde de la télévision grâce à une série documentaire diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, a partagé certains secrets de sa vie luxueuse et glamour. Cependant, l’un des secrets les mieux gardés de la femme d’affaires est sa croyance en la malchance associée aux bonsaïs. C’est ce que rapporte On voit out.

Selon Georgina, les petits arbres, populaires comme éléments décoratifs dans les maisons et les bureaux, ont été la cause de malheurs dans ses relations amoureuses. La beauté brune a avoué que, dans son expérience personnelle, le fait d’offrir ou de recevoir un bonsaï a été le signe avant-coureur d’échecs amoureux.

Malgré sa fascination pour ces objets, Georgina Rodriguez a décidé de s’en éloigner sur le plan romantique. Lors d’une récente interview, la femme d’affaires a révélé que, bien qu’elle adore les bonsaïs, elle a appris à les éviter dans ses relations amoureuses en raison de la malchance supposée qui les entoure.

Cette superstition particulière a suscité la curiosité de ses partisans, qui se demandent si les bonsaïs peuvent réellement influencer le destin amoureux d’une personne. Cependant, la Jaca a fait savoir qu’elle préférait ne pas prendre de risques et qu’elle avait décidé de rester à l’écart de ces énigmes végétales dans le domaine de l’amour.