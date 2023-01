C’est l’avis du père de Clara Chía Martí sur la chanson de Shakira et Bizarrap

La première mondiale de la chanson de Shakira et Bizarrap a suscité de bons et de mauvais commentaires envers la chanteuse et la manière dont elle a exposé sa relation avec le père de ses enfants.

Des milliers de personnes ont réagi de leur point de vue et parmi toutes les réponses à la collaboration 53 de l’Argentine, il y en a une qui a attiré l’attention car ce n’est rien de plus que le père de Clara Chía Martí.

Le père de la petite amie de Gerard Piqué a donné son avis sur la sortie musicale et ses déclarations en ont choqué plus d’un. Qu’est-ce qu’il a dit ? ici nous vous disons.

Gerard Piqué se moque de Shakira après une chanson avec Bizarrap

Ce n’est un secret pour personne que la chanson de Shakira est pleine d’allusions à Gerard Piqué, qui s’est défendu après les comparaisons du Colombien avec sa petite amie actuelle.

Utilisant une Twingo et portant une Casio, l’ancien joueur a tenté de se moquer de l’interprète d’«Anthologie» et des déclarations dans les paroles de la 53e séance de Bizarrap.

C’est l’avis du père de Clara Chía Martí sur la chanson de Shakira et Bizarrap

Jusqu’à présent, nous connaissons la réaction de Gerard Piqué après avoir entendu la chanson, mais on ne sait pas comment sa petite amie l’a pris. Pourtant, celui qui n’a pas été épargné par les questions de la presse a été le père de la jeune femme.

Selon l’émission espagnole «Sálvame», le père de Clara Chía Martí a donné son avis sur le succès musical de Shakira dans lequel il fait référence à sa fille.

Dans l’émission télévisée, ils ont affirmé que le père de Clara Chía avait déclaré qu’il n’aimait pas ce type de musique et qu’il préférait écouter de la musique classique, «c’est plutôt Bach et Vivaldi».

Ils ont également précisé que l’homme n’aime pas aller dans les bars et en ont profité pour dire que sa fille va bien après la polémique.

Le père de Clara Chía Martí l’a défendue devant la caméra, mais qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que l’homme a dit cela pour ne pas ajouter de l’huile sur le feu ?