C’est la vie luxueuse de Mauro Icardi et Wanda Nara en Turquie

Récemment, Dani Alves est devenu la signature la plus surprenante de la Liga MX après son arrivée à Pumas pour jouer la saison en cours. Ces derniers jours, l’ancien joueur de Barcelone s’est remémoré une anecdote très particulière avec Cristiano Ronaldo.

Dani Alves a révélé que, bien qu’il ait eu l’occasion de dire personnellement au Portugais qu’il l’admirait, il ne l’a pas salué lorsque le Brésilien s’est approché pour le faire.

L’ancien joueur du Real Madrid lors d’un événement de la FIFA a complètement humilié l’ancien footballeur de la Juventus.

«Dans le vestiaire du Ballon d’Or on a eu une bagarre, j’ai salué tout le monde et il ne m’a pas salué à cause de ce que le Barça-Madrid générait à l’extérieur», a commenté Dani Alves.

La rivalité entre l’équipe catalane et l’équipe madrilène a toujours été très grande, c’est pourquoi l’homme né à Juazeiro a surpris tout le monde en admettant dans le podcast de son désormais coéquipier, Efraín Velarde, qu’il admire Ronaldo, une déclaration qu’il ne pouvait pas rendre public pendant votre séjour en Espagne.

«Cristiano illustre, pour nous tous qui n’avons pas tant de qualité, qu’avec un travail acharné, vous pouvez aussi rivaliser avec les meilleurs», a déclaré l’ancien joueur de football de São Paulo au Brésil.

Leo Messi, source d’inspiration mais pas d’identification

Cependant, Dani Alves a également fait l’éloge de son ancien coéquipier Lionel Messi, mais a avoué se sentir plus en affinité avec la figure de Cristiano Ronaldo.

«Comment puis-je ne pas respecter un gars qui a tout basé sur le travail, pour lui lancer des balles ?! Je m’identifie à lui, tout ce que j’ai fait dans ma vie était basé là-dessus, si vous deviez faire une comparaison, en tant que joueur, je suis plus proche de Cristiano que de Leo à cause du travail, pas à cause du talent, car Leo est un talent né, qui est né avec le talent de jouer au football et d’être dans un autre monde que lui seul réalise», a marqué l’actuel défenseur du Club de l’Université nationale du Mexique.