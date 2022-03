C’est la terrible blessure de Ferland Mendy qui l’a laissé en fauteuil roulant

Contre tout pronostic médical, Ferland Mendy a réussi à se rééduquer jusqu’à rejoindre les rangs du Real Madrid.

Il ne fait aucun doute que, depuis son arrivée au Real Madrid en 2017, la carrière de Ferland Mendy a commencé à décoller dans le monde entier, au point qu’il a choqué les fans de football avec son talent et, plus encore, avec la terrible histoire de la blessure qu’il a a souffert dans sa jeunesse qui l’a laissé dans un fauteuil roulant pendant un an.

Bien que le Français fasse partie des membres merengue qui apprécient de faire profil bas devant les médias, il est déjà devenu une véritable source d’inspiration pour ses fans, puisque son amour pour le sport l’a amené à donner le meilleur de lui-même dans la poursuite de l’accomplissement de la mission. rêve de sa vie : devenir footballeur professionnel.

Comme peu d’enfants dans le monde, le gaucher était déjà clair à un très jeune âge qu’il était né pour briller dans les stades de football, mais l’illusion s’est presque effondrée lorsqu’il a subi une blessure à la hanche et une arthrite subséquente à seulement 14 ans. Pour cette raison, il a dû passer plus d’un an hors du terrain après avoir été admis et plâtré à l’hôpital pédiatrique Necker.

Cependant, le fait qu’il ait passé beaucoup de temps avec une mobilité réduite n’a pas réussi à pulvériser ses souhaits, mais le défenseur a gardé ses espoirs intacts, malgré le fait que les médecins avaient prédit qu’il ne toucherait plus jamais le ballon de football.

Je n’allais plus jamais jouer au foot : l’incroyable histoire de Ferland Mendy

Contrairement à tout diagnostic médical que ce jeune rêveur a reçu des professionnels qui étaient en charge de la blessure et de l’arthrite dont il souffrait, le Français a démontré la volonté qui le pousse à aller plus loin depuis son plus jeune âge.

Dès qu’il a pu sortir de l’hôpital, il n’a pas fallu longtemps à Ferland Mendy pour entamer les séances de rééducation qui l’ont amené à réapprendre à marcher, jusqu’à ce qu’il retrouve la force et la capacité qui le distinguaient depuis sa plus tendre enfance.