C’est la relation entre Shakira et Gérard Piqué après quelques mois à oublier

Leurs proches assurent que la paix s’est enfin installée entre les deux et qu’ils respectent l’accord avec leurs enfants «à la lettre».

Le dicton dit que le calme vient toujours après la tempête et ces jours-ci, chacun de ces mots peut être appliqué à la relation entre Shakira et Gerard Piqué.

Après plus d’un an face à un divorce mouvementé, le chanteur et l’ancien footballeur ont réussi à trouver la paix tout en remplissant leur accord de la meilleure des manières pour le bien de leurs enfants.

C’est ce qu’a confirmé lundi le portail Vanitatis, citant des sources autour des deux protagonistes : «Ils respectent à la lettre l’accord de séparation, il n’y a plus de discussion ni de problème», affirment des proches de Shakira. «C’est comme ça, il n’y a pas de problème, tu peux signaler comme ça», glissent-ils du cercle de Piqué.

De cette façon, les deux profiteraient de leurs deux enfants quand cela leur correspondrait d’un commun accord, sans disputes, sans disputes et sans la tension qui existait entre eux jusqu’à récemment.

Et c’est que Shakira a maintenant une «attitude positive et festive» très célébrée de son entourage après des mois très durs, elle passe un bon moment et elle se fiche de ce qu’on dit malgré ses photos avec Lewis Hamilton pour lesquelles elle s’est inscrite pour une supposée relation entre les deux.

De son côté, Piqué continue de grandir aux côtés de Clara Chía dans son magnifique appartement de la rue Muntaner, une enclave dans laquelle il y a de moins en moins de journalistes curieux essayant d’obtenir des informations ou des déclarations du couple.

Cet été, cependant, ils ont passé plusieurs semaines dans la maison de la famille Piqué Bernabéu à Cabrils pour effectuer des rénovations dans leur maison à Barcelone et maintenant ils se sont rendus à Miami pour récupérer leurs enfants et passer du temps avec eux avant qu’ils ne commencent l’école. l’école le 21 août.

Victimes de nombreuses rumeurs

Depuis le début, on a beaucoup parlé de la relation entre Shakira et Piqué après la signature de leur divorce et dans les dernières heures du podcast Mamarazzis , ils ont indiqué une raison de colère de la part de Shakira.

Selon les journalistes Lorena Vázquez et Laura Fa, la Colombienne serait contrariée car son ex «ne prend pas le plus de temps libre possible du travail et des engagements personnels pour être avec les enfants pendant la période des vacances».

Selon eux, «Shakira n’a autorisé à aucun moment que les enfants passent une partie de leurs vacances chez des proches ou des tiers», mais elle aimerait aussi «que Gérard fasse l’effort de passer les vacances dans un endroit qui lui faciliterait la vie» pour vos enfants.

Cela fait référence à un voyage de Miami à Barcelone qui est très exigeant pour les mineurs, mais pourrait avoir une solution plus simple si Piqué passe plus de temps aux États-Unis.

Ainsi, selon l’environnement des protagonistes, il semblerait que le calme se soit installé dans le couple, mais pas totalement.