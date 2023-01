C’est fini pour Cristiano Ronaldo ? La mauvaise nouvelle que l’attaquant a reçue

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont forgé une belle famille. Il ne fait aucun doute que l'amour règne dans le couple et cela se ressent au quotidien du mannequin et du footballeur. Cependant, l'amour a aussi ses difficultés. Ainsi, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont surmonté de nombreux obstacles. Le plus récent est le nouveau…