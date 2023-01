«C’est fini !», l’incroyable annonce de Lionel Messi

Lionel Messi a accordé son premier entretien depuis la victoire de l’Argentine de la Coupe du monde. Dans une interview Andy Kusnetzoff, pour Urbana Play, diffusée ce lundi, le septuple Ballon d’Or revient bien évidemment sur les émotions ressenties durant le sacre au Qatar.

Messi évoque ainsi ce moment magique, où il a embrassé la Coupe du monde lorsqu’il a rejoint le podium pour soulever le trophée. «Je l’ai vue là et je ne pouvais pas ne pas faire ce que j’ai fait. La Coupe m’a appelé, raconte La Pulga. Elle m’a dit ‘Ça y est, viens me prendre, maintenant tu peux me toucher.’ Je suis allé l’embrasser. J’en avais besoin.»

Pour Messi, cette victoire en Coupe du monde est la quête d’une vie. En ramenant l’Argentine au sommet, il a remporté le dernier grand titre qui manquait à son palmarès. Ce qui explique le «ça y est» lâché avec ses proches après la finale contre l’équipe de France.

«Ça voulait dire que ça y était, que c’était fini. A elle, à ma famille, après tant de temps, après tant de souffrances. Parce qu’il y a eu des moments où j’ai beaucoup souffert avec l’équipe nationale, raconte Messi. Beaucoup de déceptions, des finales perdues.

Toujours avoir été si proche et ne jamais y arriver. J’avais reçu beaucoup de critiques de toutes sortes depuis longtemps, et je sais que ma famille a souffert autant ou plus que moi.

Ils ont toujours voulu me montrer qu’ils étaient entiers, forts, mais je savais qu’à l’intérieur, ils souffraient beaucoup des choses injustes qu’on disait à mon égard, qui allaient au-delà du football et qui allaient au-delà.

Cela me dérangeait et me faisait mal. Et bien, gagner la Coupe du monde, c’était comme boucler le cycle… On a gagné la Copa América, la Coupe du Monde. Ça y est. Il ne reste plus rien, c’est fini.»