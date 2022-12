«C’est déjà écrit», Ibrahimovic prédit l’équipe qui gagnera la finale de la coupe du monde

Au milieu des images de la Croate Ivana Knoll, une Miss brésilienne refait surface et défie toute concurrence. Il s’agit de Bum Bum appelée Suzy Cortez.

La Miss Bum Bum a déjà sept tatouages du septuple vainqueur du Ballon d’Or, mais le dernier qu’elle prépare sera son plus grand à ce jour. Le mannequin brésilien de Only fans prépare une grosse surprise qui consiste à copier le tatouage au mollet de Messi, avec son numéro 10 et le ballon.

S’adressant à Daily Star Sport, Suzy a partagé sa perspicacité: «J’ai un total de sept tatouages en l’honneur de Messi – je suis entré dans le Guinness World Records. Quand j’ai eu le tatouage intime, certaines personnes ont été choquées, mais petit à petit, elles ont compris pourquoi. Je me suis fait tatouer. J’ai l’intention de faire un tatouage identique à celui que Messi a sur la jambe avec le ballon et le numéro 10».

Le tatouage au mollet de Messi a connu de nombreuses variations au fil des ans, commençant à l’origine par les mains de son fils, Thiago. Cependant, Messi l’a développé au fil des ans, ajoutant le numéro 10, un arrangement floral et une épée.