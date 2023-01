«C’est complètement faux…», Hugo Lloris raconte le départ de Karim Benzema

Hugo Lloris a décidé d’en finir avec l’équipe de France, après 14 années de carrière internationale et 12 ans de capitanat. A cette occasion, le portier des Bleus s’est confié sur sa carrière avec les Bleus, mais aussi sur l’affaire Karim Benzema. Selon lui, énormément de mensonges sont apparus ces derniers jours. Il a tenu à rétablir la vérité.

«Pour Karim, on était tous un petit peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c’est ça : tu t’entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves, on t’annonce que Karim est parti.

Tout s’est passé tellement vite… Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l’a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour», a déclaré le portier de Tottenham ce lundi.

Selon lui, de fausses informations ont circulé ces derniers jours. «Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules : l’ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s’est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l’euphorie.

Mais on aurait tous préféré que le Ballon d’Or, quand on voit ce qu’il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C’est quand même un atout majeur», a lâché Lloris.

Lloris a tenu à saluer les qualités de Benzema et démentir une dernière rumeur. «Dire qu’on aurait poussé pour qu’il parte, c’est complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir : il a été incontournable pendant dix-huit mois, nous a aidés à gagner la Ligue des Nations, son retour n’aura été que positif», a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe.