C’est ce que Gérard Piqué a fait à celui qui était partenaire de Clara Chia

En plein milieu de la séparation controversée entre Shakira et Gerard Piqué, de nouveaux détails ont été révélés sur la relation de l’ex-footballeur avec Clara Chía.

Il y a quelques jours, un ami présumé de Clara a révélé des informations surprenantes sur leurs rencontres secrètes pour éviter d’être reconnus par le public. Mais le plus choquant, c’est le lourd secret que la jeune espagnole a gardé pendant son idylle avec le Catalan.

La stratégie de Clara Chía Martí, qui consistait à faire profil bas pour éviter le harcèlement médiatique, n’a pas fonctionné. Une utilisatrice de TikTok, connue sous le nom de Stella, est devenue virale en divulguant des informations sur la relation entre l’Espagnole et Gerard Piqué.

Stella a affirmé que Clara avait un petit ami alors qu’elle se promenait en cachette avec le propriétaire de Kosmos, ce qui a fait que personne n’a soupçonné leur liaison. Selon Stella, Gérard arrivait même au bar où travaillait Clara avec une cagoule pour ne pas être reconnu. La blonde avait quelqu’un dans sa vie, Gerard Piqué a donc piqué Clara Chia à son partenaire.

La révélation du sombre secret qui a terni l’image du jeune Catalan a fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. La trahison de leurs partenaires respectifs a suscité l’indignation des fans de Shakira et de Gerard Piqué, qui ne peuvent concevoir comment les deux ont pu commettre cette infidélité.

Jusqu’à présent, ni Clara Chía Martí ni Piqué n’ont fait de déclaration sur cette information révélée par Stella. Tous deux ont gardé un silence absolu, ce qui a amené les médias et le public à se poser de nombreuses questions sur la véracité des faits et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie personnelle et professionnelle.

Malgré tout, certains fans ont exprimé leur soutien à la blonde de 25 ans et à l’homme d’affaires, arguant que les relations sont complexes et que personne n’est à l’abri d’une erreur. D’autres, en revanche, ont exprimé leur déception et désapprouvé son comportement.

L’histoire de Clara Chía et Gerard Piqué continue de faire l’objet de spéculations et de faire les gros titres des différents médias. Nous devrons attendre pour voir si l’une ou l’autre des personnes impliquées décide de sortir du silence et de donner sa version des faits. En attendant, le public reste avide d’informations sur cet intrigant triangle amoureux qui a capté l’attention de tous.