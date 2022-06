C’est acté, Sadio Mané va rejoindre le Bayern Munich et voici la date de son arrivée

Il n’est plus loin de la Bavière. L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, doit se conformer à l’exigence d’examens médicaux dans le cadre des procédures pour faire partie du Bayern Munich, en Bundesliga allemande.

Mané, passé de Liverpool à l’équipe bavaroise pour 33,5 millions de dollars, subira des tests mardi prochain pour officialiser son arrivée dans l’équipe multichampionne.

Vendredi, le transfert de l’attaquant, qui a joué un rôle clé dans les récents succès de l’équipe anglaise, qui a remporté ces dernières années la Premier League , la FA Cup , la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions , le tout sous les ordres de l’Allemand. Jurgen Klopp dans le football sur l’île britannique.

Les médias britanniques Sky Sports et Sport 1 , ainsi que le journal allemand Bild , ont affirmé que le Bayern avait payé le transfert de Mané pour les 33,5 millions de dollars précités, plus une prime de près de neuf millions et demi de dollars de bonus.