Cesc Fàbregas envoie un avertissement aux détracteurs de Messi

Cesc Fabregas a envoyé un avertissement aux ennemis de Lionel Messi après que l’Argentin ait été vivement critiqué pour sa performance lors de la victoire 1-0 du PSG sur le Real Madrid plus tôt cette semaine.

Lionel Messi n’a pas eu le match le plus spectaculaire et il a raté un penalty. Le Sud-Américain à côté de l’ouverture du score peu après l’heure de jeu par Thibaut Courtois, qui a deviné le bon chemin et a sauvé le penalty.

Après avoir raté contre Madrid, il a été révélé que Lionel Messi avait égalé le record de Thierry Henry pour le plus grand nombre de pénalités manquées dans l’histoire de la Ligue des champions tout en dépassant Cristiano Ronaldo pour la plupart des tentatives de pénalité.

Messi recevrait également une note de 3/10 par le média français L’Equipe. Cependant, Fabregas a envoyé un avertissement aux critiques sur Messi, déclarant qu’il faut toujours être prudent avec Messi car c’est un joueur qui peut vous faire ravaler vos mots.

«J’ai lu des choses de gens qui ne devaient pas l’avoir vu jouer contre le Real Madrid. Sans être stellaire, il a fait un bon match. Il a mis Mbappe au but en première mi-temps avec une passe qu’aucun des 21 autres joueurs n’aurait pu réussir. Il a raté un penalty. Et alors? Le juger pour ça me semble ridicule».

«Je me souviens de la première année de Luis Enrique [en tant qu’entraîneur de Barcelone] au cours de laquelle [Messi] a été beaucoup critiqué. Il y a eu une crise autour de ça. Ensuite, Barcelone a remporté le triplé. Maintenant, quelque chose de similaire peut arriver».

«Je comprends que les histoires doivent être vendues, mais nous parlons d’un joueur qui peut vous faire manger vos mots en une seconde. Avec Messi, il faut toujours être prudent, au cas où. Il y a beaucoup plus à venir».