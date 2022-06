Cesc Fabregas écarte Karim Benzema : «C’est lui qui mérite le Ballon d’Or 2022»

Cesc Fabregas pense que le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois mérite de remporter le Ballon d’Or après sa performance d’homme du match en finale de la Ligue des champions.

Courtois a réalisé une série d’arrêts impressionnants pour empêcher Liverpool, alors que Madrid a gagné 1-0 à Paris samedi. Le but de Vinicius Jr en seconde période a suffi à assurer à l’équipe espagnole une 14e Coupe d’Europe record.

Mais il y avait plus que le trophée de la Ligue des champions en jeu dans le match, le résultat du match étant également susceptible de déterminer le vainqueur du Ballon d’Or de cette année.

L’attaquant madrilène Karim Benzema est le favori des bookmakers pour remporter le prix après avoir marqué 44 buts en 46 matchs dans toutes les compétitions cette saison.

Mohamed Salah est également en lice après avoir remporté la FA Cup et la Carabao Cup avec Liverpool, l’Égyptien terminant également co-lauréat du prix Golden Boot de la Premier League.

Son coéquipier Sadio Mane fait également partie des favoris pour le Ballon d’Or après avoir mené le Sénégal à la victoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Tweetant avant la finale de samedi, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Barcelone et Chelsea Fabregas a déclaré : «Pas un grand fan de trophées individuels comme celui-là, mais le Ballon d’Or pourrait/devrait sûrement être décidé ce soir ? Mane ? Salah ? Benzema ?»

Il a ensuite révisé son tweet après un temps plein pour refléter la performance impressionnante de Courtois. «Je donnerais très probablement le Ballon d’Or à Courtois. Une saison folle», a ajouté Fabregas.

I would add and most probably give it to Cortouis. Insane season. https://t.co/CcoCGwytif

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 28, 2022