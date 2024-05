Ces révélations choquantes sur le mariage de Felipe VI et Letizia Ortiz ébranlent la couronne espagnole

Ces derniers mois, la relation entre Felipe VI et Letizia Ortiz a fait l’objet d’une attention particulière de la part de la presse spécialisée, en raison des déclarations choquantes de Jaime del Burgo.

Cet incident a ravivé de vieilles rumeurs sur l’authenticité de leur mariage, conduisant de nombreux experts de la maison royale à affirmer que le lien est irrémédiablement rompu et qu’il n’y a pas eu de véritable connexion depuis des années.

Depuis 2012, des spéculations font état d’une grave crise dans le mariage de Felipe et Letizia. Bien qu’initialement attribuée aux scandales qui ont secoué la monarchie, tels que les actions de Juan Carlos I et l’affaire Nóos impliquant Iñaki Urdangarin, il semble que le véritable problème soit de nature personnelle. Jaime del Burgo a révélé que Letizia avait été infidèle au roi pendant plusieurs années, ce qui aurait été l’élément déclencheur de l’échec du mariage.

Les journalistes Laura Rodríguez et Maica Vasco ont abordé la relation compliquée entre le roi et la reine d’Espagne sur leurs chaînes YouTube, affirmant qu’ils ne peuvent plus se supporter et qu’ils ne vivent même pas ensemble.

La rumeur courait depuis 2012 qu’ils ne partageaient pas la même chambre, mais on affirme aujourd’hui qu’ils ne vivent même pas dans le même immeuble. La cohabitation est devenue intenable. rapporte Critical Voices.

Maica Vasco affirme que Felipe VI était au courant des infidélités de Letizia avec Jaime del Burgo et d’autres hommes, et qu’il les a apparemment tolérées. Les deux hommes auraient accepté de mener des vies séparées et de maintenir leurs propres relations, à condition qu’elles ne soient pas rendues publiques.

Laura Rodríguez, pour sa part, a indiqué que le monarque serait amoureux d’une riche héritière dont l’identité est tenue secrète, grâce à des mesures de sécurité strictes qui empêchent toute fuite d’images.

Il a également été révélé que Letizia entretiendrait une relation avec un homme d’affaires de Valence. Plusieurs médias ont rapporté que la famille Bourbon connaissait déjà l’identité de la nouvelle compagne de Felipe et qu’il l’avait déjà emmenée dans sa maison, lui montrant les différentes pièces de la Zarzuela.

Cet acte a exaspéré la reine consort qui, bien que n’étant pas amoureuse du roi, ne veut pas que quelqu’un d’autre prenne sa place, se sentant menacée par la nouvelle relation de son mari.