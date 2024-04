Centrafrique : une péniche surchargée coule, au moins 58 morts dans le naufrage

En conférence de presse avant d’affronter Lyon dimanche pour la 30e journée de Ligue 1, le tacticien espagnol a estimé que son équipe était en train de remplir tous les objectifs fixés en début de saison.

Le Paris SG est «en capacité de tout gagner», s’est réjoui l’entraîneur Luis Enrique samedi à la veille du match de la 30e journée de Ligue 1 à domicile contre Lyon, son futur adversaire en finale de Coupe de France fin mai.

«On entre dans le dernier mois et demi de compétition, et on est en train de remplir nos objectifs, donc on travaille avec beaucoup de sérieux et d’enthousiasme», a déclaré Luis Enrique en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines).

Champion de France dès mercredi ?

«Pour être candidat à tous les titres, il faut un effectif très large, de 23 joueurs», a-t-il rappelé, avant d’insister: «Qui sera important sur le mois qu’il reste? Il faut qu’ils soient tous prêts quand on aura besoin d’eux».

En Ligue 1, que le PSG pourrait gagner dès mercredi à Lorient selon les scénarios, grâce à ses dix points d’avance sur Brest et un match en moins, «il n’y a pas d’urgence», «qu’on la gagne avant ou après» les autres échéances, a estimé Luis Enrique.

Le technicien vise-t-il désormais le triplé Championnat-coupe-Ligue des champions, en demi-finale de laquelle le PSG s’est qualifié mardi contre Barcelone? «Le jour de ma présentation nous avons parlé très clairement d’être en lice pour tous les trophées, on est toujours en lice, pour l’instant on réussit l’objectif. On est très bien placé, on a la possibilité de tout gagner», a expliqué Luis Enrique.

Le PSG jouera en demi-finale de C1 contre Dortmund les 1er et 7 mai.