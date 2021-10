Centrafrique : un commandant présumé de la Séléka accusé de torture devant la CPI

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi depuis l’Élysée un investissement de 30 milliards d’euros sur cinq ans, dans le cadre de son plan d’investissement «France 2030», visant à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir.

Le chef de l’État a déclaré qu’il s’agissait de «répondre à une sorte de déficit de croissance français». Appelant à «un investissement massif dans notre stratégie d’innovation et d’industrialisation», le président de la République a dit souhaiter que la France «retrouve un cycle vertueux: innover produire, exporter, et ainsi financer (son) modèle social» et le «rendre soutenable», a-t-il ajouté, devant quelque 200 chefs d’entreprise et d’étudiants.

Ce plan de 30 milliards d’euros représente une dépense importante pour la France, mais Emmanuel Macron «assume totalement» ce poids financier, y voyant des dépenses indispensables et prometteuses pour l’avenir.

«Si nous ne prenons pas ce virage, nous continuerons de dégrader nos déficits extérieurs, de créer trop peu d’emplois et d’opportunités pour nos jeunes. J’assume totalement un pays qui investit dans la création de nouvelles filières […] pour dépenser moins dans l’assurance-chômage et la réparation des destins», a déclaré le président de la République.