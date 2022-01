«Celui qui critique Messi ne connait rien au football»

Un supporter d’Everton a été arrêté après que Lucas Digne et Matty Cash d’Aston Villa aient été frappés par une bouteille en plastique lancée par la foule lors du match de Premier League entre les équipes.

Il a été lancé alors que Villa célébrait le but d’Emiliano Buendia lors de la victoire 1-0. Les deux joueurs sont tombés sur le gazon en se tenant la tête avant de continuer.

«C’était fou, ça m’a frappé directement sur la tête», a déclaré Cash à BT Sport. «Ce n’est pas bien d’avoir ça, mais nous avons obtenu trois points, alors nous allons le prendre».

«Ce qui s’est passé et certaines choses qui ont été dites à mon sujet au cours du mois dernier m’ont rendu très triste», a écrit le Français Digne dans un post sur Instagram à l’époque. «Mais je n’entrerai pas dans une guerre des mots avec qui que ce soit».

Les chiffres publiés vendredi ont montré que les arrestations lors de matchs de football dans les cinq meilleures ligues anglaises étaient à leur plus haut niveau depuis des années, le désordre des fans s’aggravant selon le responsable de la police du football britannique.

Les dernières données couvrent la première moitié de cette saison qui a vu le retour des fans dans les stades à capacité après un an de fermetures et de restrictions.

Il y a eu plus de 800 arrestations liées au football au cours des six premiers mois de la campagne, ainsi que plus de 750 incidents de désordre signalés.

Dans une déclaration après le match, Everton a confirmé qu’une arrestation avait été effectuée et a déclaré: «Le personnel de sécurité d’Everton et la police de Merseyside ont identifié le supporter à l’aide d’images de vidéosurveillance».

«Des enquêtes en collaboration avec la police sont en cours. Le club émettra des interdictions à tous les fans identifiés en train de lancer des objets.»

Le directeur intérimaire d’Everton, Duncan Ferguson, a qualifié l’incident de honteux. La préparation du match à Goodison Park avait été chargée d’émotion, Ferguson prenant la direction par intérim de l’équipe après le limogeage de Rafael Benitez la semaine dernière.

La colère des fans s’est accumulée à propos de la direction du club après une série d’une victoire en 13 matches de championnat avant la visite de Villa.

L’incident de lancement de bouteille fait suite à une scène similaire à Elland Road début janvier lorsque Matt Lowton de Burnley a été frappé par une bouteille alors qu’il célébrait un but contre Leeds.

«Cela doit juste être une interdiction à vie pour quiconque est surpris en train de le faire. C’est dangereux», a déclaré l’ancien international de la République d’Irlande Andy Reid sur BBC Radio 5 Live.

«Si c’est une pièce de monnaie, vous pourriez causer de réels dégâts. Ou une bouteille pleine avec un couvercle, ce qu’ils ne sont pas censés avoir de toute façon, vous pourriez vraiment blesser quelqu’un».

L’ancien attaquant d’Everton, James McFadden, a ajouté : «C’est dégoûtant de voir des choses être jetées par la foule, c’est une honte. Cela ne devrait jamais arriver. Il n’y a aucun moyen qu’un joueur soit touché par une bouteille ou des objets lancés depuis la foule».

Suite à l’incident de Goodison Park, la Football Association a ajouté : «Nous allons enquêter sur l’incident et assurerons la liaison avec le club et la police de toute urgence».