Céline Dion : la chanteuse annule sa tournée pour cause de maladie

La chanteuse canadienne a expliqué dans une vidéo sur Instagram qu’elle souffrait d’une maladie neurologique incurable, le syndrome de la personne rigide.

Entre les larmes et à travers une vidéo postée sur son compte Instagram, Céline Dion a confié à ses fans qu’elle souffrait d’une maladie neurologique incurable qui l’oblige à annuler la tournée qu’elle avait prévue pour l’année prochaine.

Si l’on s’était longtemps inquiété de l’état de santé de la Canadienne, qui avait déjà ralenti son rythme de performances, c’est désormais elle-même, assez affectée, qui a confirmé le diagnostic : syndrome de la personne rigide.

«J’ai toujours été un livre ouvert et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant, mais je suis prêt maintenant. J’ai des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi de les gérer et de parler de ce qui se passe», a commencé son intervention.

«On m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide, qui touche une personne sur un million», a-t-il ajouté.

Cette maladie serait à l’origine des difficultés qu’aurait subies la chanteuse ces derniers temps : «Bien qu’on en apprenne encore sur cette maladie rare, on sait maintenant ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus. Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, me rendant parfois difficile la marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme avant. Cela me fait mal de dire aujourd’hui que cela signifie que je ne serai pas prêt à reprendre ma tournée en Europe en février.»

Entre de bonnes mains

Avec cette annonce, l’artiste met fin aux spéculations sur son état de santé, qui avaient explosé après qu’elle ait dû annuler d’autres représentations qu’elle avait prévues en début d’année. Cependant, il explique également qu’il est sous surveillance médicale afin que ces symptômes l’affectent le moins possible.

«J’ai une excellente équipe de médecins qui travaillent à mes côtés pour m’aider à aller mieux et mes précieux enfants qui me soutiennent et m’aident. Je travaille dur quotidiennement avec mon thérapeute en médecine sportive pour retrouver ma force et ma capacité à performer à nouveau, mais je dois admettre que cela a été un combat. Tout ce que je sais, c’est chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie et c’est ce que j’aime le plus faire. Ça me manque d’être sur scène», a-t-il déclaré.

«Pour y revenir, je n’ai pas d’autre choix que de me concentrer sur ma santé et j’ai bon espoir d’être sur la voie de la guérison. C’est mon objectif et je fais tout ce que je peux pour récupérer.»