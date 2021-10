Céline Dion : «J’ai le cœur brisé», la chanteuse annonce une mauvaise nouvelle

L’influenceuse médiatique argentine a cessé de suivre son partenaire et footballeur du PSG, et dans les réseaux, elle pointe une infidélité avec l’actrice et mannequin argentine.

Wanda et Mauro Icardi sont devenus les protagonistes absolus des dernières heures sur les réseaux sociaux après que l’une des dernières publications du mannequin et influenceur argentin soit devenue virale, dans laquelle elle a partagé quelques mots avec lesquels les rumeurs de rupture ont été déclenchées et d’infidélité entre eux.

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à pointer et révéler l’identité de la tierce personne présumée qui serait à l’origine de cette déloyauté, et c’est que Wanda, en plus de ne plus suivre son partenaire, a fait de même avec le média China Suárez.

Le troisième protagoniste d’une rupture surprenante

Les milliers de followers que le couple accumule sur les réseaux sociaux ont fait de ce scandale l’un des sujets les plus discutés du week-end, se classant comme une tendance mondiale sur Twitter.

Cependant, au – delà de Mauro et Wanda Icardi, il y a de la place dans les commentaires pour China Suárez, qui a rapidement été pointé du doigt par la majorité de ses fans comme le protagoniste de cette déloyauté de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

En Argentine, China Suárez est l’une des actrices les plus reconnues, mais dans le reste du monde – où Mauro et Wanda ont des millions d’adeptes – ce n’est pas tellement.

Le vrai nom de China Suárez est celui de María Eugenia et depuis quelques années elle est l’une des personnalités les plus suivies en Argentine, puisqu’elle est mannequin, chanteuse, actrice et aussi créatrice de vêtements.

De plus, son nom s’est récemment transcendé dans la presse du cœur en raison de sa rupture avec Benjamín Vicuña, un acteur chilien avec qui elle est récemment devenue maman.

Mère de deux filles, une de chacune de ses relations, China Suárez a décidé de faire un voyage en Europe après cette décision dans sa vie amoureuse, étant actuellement à Madrid après avoir visité divers endroits sur le vieux continent.

En outre, China Suárez était connue en Espagne il y a quelques années après avoir joué dans une relation avec le chanteur David Bisbal, qui après un an a pris fin à l’été 2015.

Après cela, le mannequin et actrice argentine Il a rencontré son deuxième partenaire, avec qui il était la mère de sa fille Magnolia, et l’artiste a fait de même avec son épouse actuelle, Rosanna Zanetti.

Pourquoi ciblent-ils China Suárez ?

Maintenant, pourquoi les réseaux pointent-ils vers China Suárez ? La vérité est que plusieurs experts des réseaux sociaux d’Argentine n’ont pas tardé à découvrir ce qui se cache derrière le message énigmatique de Wanda.

Jusqu’à il y a quelques heures, la Chine Suárez avait Wanda Icardi parmi ses fidèles, consacrant un «comme» à elle il y a quelques heures, de sorte que le «unfollow» à l’actrice argentine et le modèle a été plus frappant qui coïncide avec celui de Mauro Icardi, qui suit également cela.