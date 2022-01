Céline Dion définitivement paralysée ? Révélations inédites chez Cyril Hanouna

La jeune influenceuse a partagé à ses fans un moment particulièrement riche en émotions. Nabilla Vergara officialise sur TF1 sa grossesse devant Nikos Aliagas.

De retour à Paris, Nabilla et son mari, Thomas Vergara, ont fait la Une des journaux. Les deux tourtereaux, accompagnés de leur premier fils, le petit Milann, ont fait ce déplacement pour célébrer leur neuf ans de vie commune.

Après autant d’années, les deux parents continuent de s’aimer comme au premier jour. La piste du second bébé n’est même pas à exclure. Nabilla Vergara officialise sur TF1 sa grossesse devant Nikos Aliagas. Ces »vertiges et vomissements… » qui en disent long !

Il y a quelques mois de cela, cette rumeur sur sa grossesse a envahi les couvertures de magazine people et nourrit toutes les conversations sur les réseaux sociaux. Au courant du mois de novembre 2021, nos confrères de l’hebdomadaire Public ont fait une grosse révélation à ce sujet.

«Un drame est si vite arrivé, autant être prudent. Surtout qu’en octobre dernier, la future maman avait été hospitalisée en urgence pour des vertiges et des vomissements… Le couple avait mis cela sur le compte d’une intoxication alimentaire, mais la réalité était visiblement toute autre», pouvait-on lire dans les colonnes de magazine.

Et de bien préciser vers la fin que cet ennui de santé, un léger désagrément sur son état physique, disait-on à l’époque, seraient étroitement liés aux symptômes de la femme enceinte. L’arrivée «imminent de baby number 2», a-t-on conclu.

«C’est une surprise, si je te le dis, c’est grillé«

De passage dans l’une des émissions de Nikos Aliagas, tout le monde attend à une officialisation de sa grossesse. L’animateur lui a fait une jolie surprise en allant chercher Nabilla depuis les lieux de son séjour pour participer à son programme.

«Allô qui est-ce qui est venu ? Nikos ! Il m’a accueillie dans mon propre van, c’est un truc de ouf«, confessait-elle pour maintenir le suspens.

«C’est une surprise, si je te le dis, c’est grillé«, réagissait à son tour le présentateur mythique de The Voice. Quelques jours plus tard, elle apparaissait sur le plateau de Chanson secrète. Mais aucune confidence n’a filtré au sujet de son second bébé.