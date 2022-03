Céline Dion avoue : «Nous sommes choqués et attristés mais…»

Bien, bien, bien – Joyeux anniversaire à Sam Asghari. Dans le cadre de la célébration du fiancé de Britney Spears, la chanteuse a offert à son garçon un PDA torride dans la piscine.

Inutile de dire que Sam Asghari adore son cadeau d’anniversaire de Britney Spears. «L’amour de l’île avec la lionne», a légendé Sam la vidéo du 27 février.

Après que Britney, 40 ans, ait emmené son garçon en vacances en l’honneur de son 28e anniversaire, il semble qu’elle ne pouvait pas attendre qu’il déballe son cadeau.

Dans le court clip, Britney n’est vue qu’avec ses jambes et ses bras enroulés autour de son futur mari alors que les deux s’embrassent passionnément dans les eaux cristallines d’une piscine tropicale.

Heureusement, il est évident que Sam porte son maillot de bain, sinon cette vidéo serait retirée pour avoir enfreint les conditions d’utilisation d’Instagram, mais ce que Britney portait – ou ne portait pas – reste un mystère.

En fait, les fans ont pu voir que Britney continuait de porter sa bague de fiançailles dans la piscine. Le cierge magique était également à l’avant-plan et au centre de la vidéo que Britney a publiée sur son Instagram dimanche.

«Mon héros… mon mentor… mon rocher… mon bonheur… mon amour !!! J’espère que tu auras tout et plus pour ton anniversaire», a-t-elle légendé le clip de Sam et elle dans l’avion.

Dans le clip, Sam a pris la main de Britney et l’ a embrassée avant de prendre une gorgée de son café. «C’est à droite parce que nous ne suivons pas les règles», a-t-il écrit dans la section des commentaires, faisant référence à sa bague. «Aussi, ne pas utiliser [d] à ce café bougie ass. J’aime beaucoup mieux les sièges économiques !»

Sam a fait dire à un fan que lui et Britney s’étaient peut-être enfuis pour la Saint-Valentin lorsqu’il a qualifié sa fiancée de femme. «Les femmes sont les humains les plus puissants sur cette [terre]», a-t-il sous-titré un selfie miroir du 14 février avec Britney.

Sam a encouragé ses abonnés à développer la «capacité d’écouter et d’être d’accord avec votre» autre significatif dans le message rempli d’emoji. «Qu’est-ce-qu’ils disent? Oh… ‘Femme heureuse, vie heureuse.’ Joyeuse Saint-Valentin, ma lionne.»

Britney a rendu l’amour quand elle a posté son hommage de la Saint-Valentin à son petit ami. «Cet homme a été avec moi à travers tout ça !!!! Je ne sais pas ce que je ferais sans lui, alors je pense que je vais le garder un peu plus longtemps», a-t-elle légendé le clip de Sam à moto depuis leur récent voyage à Hawaï. «Je veux dire, il est plutôt chaud !!!!!»