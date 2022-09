Célèbre artiste ghanéen : «ma meilleure amie m’a arraché mon mari pendant que…»

La mondaine et son ex-beau-frère Scott Disick ont été poursuivis pour quarante millions de dollars après avoir orchestré une tombola en collaboration avec une société australienne.

Ce ne sont pas de bons moments pour le clan Kardashian. Et c’est que Kim revient pour jouer dans une nouvelle polémique après avoir été poursuivie pour quarante millions de dollars avec son ex-beau-frère Scott Disick pour une arnaque présumée sur Instagram, une plateforme où la mondaine accumule plus de trois cents millions de followers.

Selon ‘TMZ’, tous deux auraient orchestré une tombola frauduleuse en collaboration avec une société australienne pour revendre ultérieurement les données des participants.

Le média précité publie sur sa page que ce tirage au sort a eu lieu en 2020 où cinq supposés gagnants obtiendraient de juteux lots comme deux billets d’avion en première classe pour Los Angeles, trois nuits d’hôtel à Beverly Hills, 100 000 $ et même «pouvoir partir» faire du shopping comme Kim Kardashian.

Cependant, il semble que l’objectif des organisateurs n’était pas d’offrir ces cadeaux mais d’obtenir une infinité de données personnelles pour mener à bien une activité annexe.

Le recours collectif auquel sont confrontés Kim Kardashian et Scott Disick, ainsi que la société australienne ‘Curated Businesses’, a été déposé par plusieurs des personnes concernées qui n’ont jamais reçu ces récompenses, en plus d’autres participants qui ont été envahis par «des centaines d’annonceurs», dont certains demandent du contenu potentiellement offensant et indésirable.

De leur côté, des sources proches de ladite société assurent que tout a été réalisé en vertu de la loi et qu’elles disposent de plusieurs documents qui le prouvent.

Le ‘clan Kardashian’, éclaboussé

«Pince moi! Je crie. Mon Dieu. C’est surréaliste ! Merci beaucoup! Je suis sous le choc», a publié l’un des gracieux sans imaginer tout ce qui se passerait plus tard.

Malgré le fait que seuls Kim Kardashian et son ex-beau-frère soient impliqués dans la plainte, la vérité est que d’autres membres du «clan Kardashian» promus ont dit dessiner dans leurs profils respectifs. C’est le cas de Khloé et Kourtney ; et Kris et Kylie Jenner qui ont des millions de followers sur Instagram.