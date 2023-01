Cela sort des vêtements chers avec lesquels Lionel Messi est venu s’entraîner

Après ses petites vacances, Lionel Messi a repris l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG. Pour ce faire, la star argentine a progressivement repris le rythme que chacun des entraînements implique.

Mais quelque chose qui a surpris beaucoup, c’est avec les vêtements coûteux que le meilleur joueur du monde est venu sur les courts. Comme on l’a su, le footballeur portait un plongeur dans des tons blancs avec des détails gris rapporte Critical Voices.

De plus, Lionel Messi est arrivé à l’entraînement avec un profil bas, mais avec un look qui coûterait très cher, il est estimé à plus de 500 euros. De cette façon, les yeux étaient sur le Rosario.

Il convient de rappeler que le PSG commencera à jouer un total de six matchs sur une période de 17 jours, ce qui signifie qu’en peu de temps, tous les joueurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir retrouver le rythme de la saison.

Le calendrier des matchs est le suivant : dimanche 29 janvier contre Reims, mercredi 1er février contre Reims. Montpellier, le samedi 4 février contre Toulouse, le samedi 11 février contre Monaco, le mercredi 8 février contre Marseille, le mardi 14 du même mois ils le feront contre le Bayern Munich et le dimanche 19 ils finiront avec Lille.

Une fois de plus, Lionel Messi prépare les moteurs pour ce qui sera une année très positive tant sur le plan personnel que professionnel.