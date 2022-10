«Cela m’a beaucoup aidé», le conseil de Lionel Messi qui a changé la vie de Neymar

Entre Messi et Neymar, il existe une grande amitié en dehors du football. Le Brésilien a accepté de se livrer à ‘Altas Horas’ et a expliqué à quel moment a réellement commencé cette amitié. C’était en 2013, lors de la mi-temps d’un match. Messi lui avait alors donné un conseil qui a changé la vie de Neymar.

Le grand vainqueur du Ballon d’Or l’a vu pleurer et s’est approché de lui pour lui dire les mots dont il avait besoin pour lâcher prise. Et, à partir de ce moment, une amitié est née qui reste à ce jour.

«Je me souviens que lors de ma première année au FC Barcelone, je traversais un moment très difficile, m’adaptant, je jouais mal, je n’étais pas si confiant. Et à la mi-temps d’un match, je pleurais, j’étais triste parce que je n’avais pas fait une bonne première mi-temps. Et Messi a vu que j’étais triste, que j’étais complètement déconfit, alors il s’est tenu à mes côtés. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à discuter avec moi.»

«Il m’a dit : ‘Tu dois être toi-même, jouer comme à Santos, jouer ton football : dribbler, tirer, ne te sens pas intimidé parce que je suis là, ou parce qu’Iniesta ou Xavi sont là’. J’étais un peu en retrait car je suis arrivé au FC Barcelone et j’étais avec mes idoles, avec Messi, qui était le plus grand d’entre eux.

J’avais un peu honte, je me sentais un peu en retrait. Et après qu’il m’ait parlé, j’ai commencé à lâcher prise, à être heureux, j’ai commencé à montrer mon football, j’ai commencé à reprendre confiance. Parce que, imaginez, l’acteur principal s’asseyant pour vous parler pour vous aider. Et c’est là qu’une très grande amitié a commencé.»

«Voir l’humilité d’un gars qui a tout gagné, qui est le meilleur de tous, te demander d’être toi et de montrer le meilleur, sans aucune vanité, c’est quelque chose que j’ai adoré. Je le dis toujours à ma famille, à tous mes amis. Cela m’a beaucoup aidé professionnellement, bien sûr, et personnellement aussi.», a-t-il déclaré.