«Cela dépend de…», Luka Modric désigne le meilleur entre Messi et Ronaldo

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, récent lauréat du prix FIFA The Best, dans lequel il a battu Leo Messi, vainqueur du Ballon d’Or 2021, a accordé une interview à un magazine polonais dans laquelle il a donné des détails sur son grand présent et son passé récent.

Dans celui-ci, il s’est surpris en déclarant que, de son point de vue, gagner le trophée The Best a plus de valeur que d’obtenir le Ballon d’or, où il a été deuxième lors du dernier vote pour choisir le meilleur de l’année 2021. De plus, il a fait référence à le fait qu’il ait voté pour Leo Messi lors du gala.

Le Meilleur, plus précieux que le Ballon d’Or

«J’ai réfléchi ces derniers temps et j’en suis venu à la conclusion que le prix de la FIFA est plus important. Seuls les journalistes votent pour le Ballon d’Or, il n’y a pas de vérification claire. Au lieu de cela, les professionnels du football et la presse votent pour le Ballon d’ Ou. Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe nationale peuvent évaluer nos performances de manière plus réaliste et objective, car ils savent combien chaque match, chaque record, chaque blessure nous coûte… Peut-être dans le prestigieux classement, le Ballon d’Or est mieux placé, mais la reconnaissance que j’ai reçue en remportant The Best me rend fier car je sais à quel point j’ai travaillé dur pendant de nombreuses années».

Votre vote pour Messi

«J’ai voté pour lui parce que j’apprécie ce qu’il a fait cette année et avant. Messi a dit qu’il voterait pour moi pour le Ballon d’Or, son point de vue a-t-il changé plus tard ? Je ne sais pas. Je n’ai rien à redire, il a pris sa décision et c’est tout Quoi qu’il en soit, j’ai gagné le prix, donc c’était plus facile pour moi de l’accepter.»