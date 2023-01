Ce sont les sacrifices de Shakira pour s’intégrer dans la famille de Piqué

La star colombienne est venue apprendre le catalan en regardant TV3 afin de faire partie du clan fermé de plus de son ex-partenaire.

Comme on peut le voir dans ses chansons et ses actions, Shakira est très blessée par sa rupture avec Gerard Piqué. Les badinages du footballeur, les allées et venues de leur relation, la prétendue trahison de leurs ex-beaux-parents…, tout s’ajoute au sentiment de dépit de l’artiste, qui se comprend mieux en apprenant les efforts qui, selon Vanitatis, la Colombienne fait pour s’intégrer dans la famille de l’ancien footballeur.

Selon ce portail, la relation avec Piqué a été presque une révélation pour elle, puisque les origines sont très importantes pour la famille de l’artiste.

Si son père, William Mebarak, l’a emmenée dans des restaurants libanais à New York pour ne pas perdre ses racines, le fait de fréquenter un catalan, alors que les ancêtres de sa mère, Nidia Ripoll, venaient également d’ici était comme un signe pour elle.

Ce n’était pas la première fois que Shakira était en Catalogne. Avec Antonio de la Rúa, son ancien partenaire, elle avait déjà visité Ripoll, à la recherche des racines de l’arrière-grand-père de sa mère.

Bien qu’il n’y ait plus personne là-bas, le fait que du sang catalan coule dans ses veines était très important pour elle, une façon de plus de montrer à sa nouvelle famille, très intéressée par les questions d’identité, qu’elle pouvait parfaitement s’intégrer.

Il a appris le catalan en regardant TV3

Shakira a tout donné pour être une de plus dans sa famille politique. Voyant qu’ils utilisaient le catalan pour communiquer entre eux, elle s’est rapidement mise au travail et l’a aussi appris en regardant TV3.

C’est son père qui l’a avoué à Vanitatis lors d’une interview à l’occasion de la présentation de son livre Al viento y alezar, vantant les hautes capacités de sa fille.

De même, il est retourné à Ripoll pour s’y promener avec sa compagne et leurs enfants. Le tout pour se rapprocher d’une famille très fermée, qui avait du mal à se convaincre.

Mais finalement il réussit et même les deux amants achetèrent un terrain attenant au leur pour construire quelques maisons pour leurs parents.

Cependant, ses parents n’avaient pas leur résidence en Catalogne, donc la Colombienne s’est beaucoup appuyée sur sa belle-famille, c’est pourquoi maintenant elle s’est également sentie trahie par eux et suinte tellement de douleur dans ses lettres.