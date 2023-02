Ce sont les raisons pour lesquelles Lionel Messi pourrait à nouveau remporter le Ballon d’Or

Le fait que Cristiano Ronaldo ait signé pour Al Nassr a obligé toute sa famille à déménager en Arabie saoudite et à s'habituer à une culture très différente. Cela pourrait être plus difficile pour Georgina Rodriguez, la partenaire de Cristiano Ronaldo, en raison de son style vestimentaire et de la façon dont elle montre souvent son look, en public…