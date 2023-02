Ce sont les photos impressionnantes de Georgina Rodriguez sans une goutte de maquillage (photos)

Georgina Rodriguez est l’une des influenceuses espagnoles «les plus populaires sur Instagram». Son style ostentatoire et son goût prononcé pour la mode la positionnent comme l’une des femmes d’affaires les plus prospères du moment. Sans oublier l’affection que le public porte à la famille qu’il a formée avec Cristiano Ronaldo.

La jeune femme de 29 ans , qui s’apprête à sortir «la deuxième saison de son documentaire sur Netflix», a toujours l’air splendide, mais n’a toujours aucun problème à partager «son côté le plus naturel» avec ses millions de followers.

Récemment, Georgina a publié une image où elle est vue «sans une goutte de maquillage», portant un visage impeccable et très lumineux. De plus, sur la photo, on la voit dans une tenue très confortable, idéale pour ses routines d’entraînement.

Apparemment, malgré le luxe et les excentricités, Geo n’oublie pas ses humbles origines et partage sa facette «plus humaine et plus vraie» avec ses fans. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi posté une photo où il «repassait» comme tout le monde.

Et c’est que Georgina Rodriguez a formé une grande famille avec Cristiano Ronaldo et se montre toujours comme une mère qui aime s’occuper de tous les détails, surtout quand il s’agit de ses cinq petits enfants.