Ce serait le test qui confirmerait la grossesse de Clara Chía avec Gerard Piqué

Gerard Piqué et Clara Chía Marti sont dans l’œil du cyclone, après qu’une photo controversée qui indiquerait une éventuelle grossesse est devenue virale. Les réseaux sociaux ont fait écho à l’image et en quelques minutes la rumeur a commencé à circuler selon laquelle le couple attendrait son premier bébé.

En plein conflit avec Shakira, le tout nouveau couple a été vu faire ses courses dans une pharmacie. La photo a été immédiatement téléchargée sur les réseaux sociaux et beaucoup ont émis l’hypothèse qu’«ils achèteraient un test de grossesse».

Selon des sources proches de Piqué et Clara Chía, le footballeur aurait toujours voulu avoir une fille, puisqu’avec le chanteur colombien il a eu deux garçons, Milan et Sasha, puis elle n’a pas pu retomber enceinte, malgré «subir divers traitements».

Quant à la photo controversée et choquante du couple, on sait qu’elle a été prise à Paris, où ils se trouvent actuellement. Malgré cela, et malgré les fortes rumeurs qui ont commencé il y a des semaines, aucun des protagonistes n’a décidé d’en parler.

Ceux qui seraient ravis de cette nouvelle sont les proches de Gerard Piqué et Clara Chía Marti ; notamment la mère de l’ancien footballeur, Montserrat Bernabeu, qui serait anxieuse et extrêmement heureuse «de l’arrivée d’une héritière».