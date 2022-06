Ce sera officiel dans quelques heures : il quitte le FC Barcelone pour 80 millions d’euros

Le marché des transferts 2022 est brûlant. Aux dernières nouvelles, le Néerlandais Matthijs de Ligt a demandé à quitter la Juventus et compte plusieurs intéressés. Le défenseur, arrivé à la mi-2019, ne s’est jamais vraiment intégré et n’a terminé aucune des trois saisons qu’il a jouées pour la Vecchia Signora de manière satisfaisante. C’est pourquoi il demande à sortir et à chercher un nouveau club. Et il semble qu’en Premier League, il ait un puissant intéressé.

Il s’agit du Chelsea FC, qui souhaite à son tour se débarrasser d’un autre poids lourd en termes de signature : Timo Werner. L’Allemand, arrivé en 2020 pour 50 millions en provenance du RB Leipzig, n’a pas non plus signé de campagne digne de son parcours.

Au-delà de l’enjeu sportif, il y a l’inconvénient économique : Werner gagne environ 16 millions d’euros par saison et Chelsea veut à tout prix s’en débarrasser. Et pour cela il va l’offrir à la Juventus quitte à payer cash pour convaincre les Italiens.

A la Juventus, en attendant, ils recherchent un attaquant. Allegri ne veut pas de Moise Kean et d’ Álvaro Morata non plus, donc l’option de Werner pourrait être envisagée.

Malgré les critiques, Werner n’a jamais regretté d’avoir choisi Chelsea et le Premier ministre : «Quand j’étais au RB Leipzig, j’ai eu l’opportunité de venir au Premier ministre. Liverpool était aussi parmi mes candidats et c’était une grande possibilité pour moi, mais au final.

J’ai choisi Chelsea et j’ai gagné la Ligue des champions l’année dernière (en 2012). Ce n’était pas la pire décision», a-t-il déclaré en avril de cette année. Les fans ne sont pas contents de lui : en deux saisons, il a à peine marqué 23 buts en 89 matchs.