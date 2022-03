Ce sera la chambre millionnaire des jumeaux de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment un couple qui n’épargne aucune dépense, bien sûr. L’attaquante est la footballeuse la mieux payée de la ligue anglaise et la femme d’affaires a des entreprises prospères qui remplissent ses comptes.

En plus de porter des vêtements coûteux et de se déplacer dans des voitures de luxe, ni Georgina ni Cristiano ne font attention à ce qu’ils dépensent pour leurs enfants. Les enfants sont la chose la plus importante que le couple ait et les soins vont beaucoup.

C’est pourquoi Georgina Rodríguez a montré à quoi ressemblera le quatrième des jumeaux qu’elle aura avec Cristiano Ronaldo. La femme d’affaires n’a ménagé aucune dépense pour la chambre que ses enfants auront dans les mois à venir à leur naissance.

Dans ses histoires Instagram, Rodríguez a montré à quoi ressemble la chambre des enfants qu’il aura avec l’attaquant jusqu’à présent. Dans la publication, vous pouvez voir deux berceaux, deux berceaux et deux chaises hautes, le tout pour un double clair.

Malgré le fait que les meubles dont les enfants de la femme d’ affaires et du joueur de football profiteront ont été fournis par une marque bien connue sous forme de collaboration, le coût de tout dépasse 2 000 euros. Sans compter les vêtements de marques reconnues qui habilleront les petits dès leur naissance.

L’héritage de Georgina Rodriguez s’agrandit

Georgina Rodríguez est une femme d’affaires prospère, mais le mannequin avoue que depuis qu’elle a rencontré Cristiano Ronaldo en 2016, sa carrière est en plein essor. Maintenant, ils la valorisent beaucoup plus en tant que modèle et ses atouts ont explosé.

Selon les estimations de Celebrity Net Worth, Georgina Rodríguez a une valeur nette de 10 millions de dollars.