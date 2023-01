Ce qu’on attendait d’Iker Casillas est enfin confirmé

Lors de la Coupe du monde au Qatar, la télévision espagnole a diffusé un bon nombre de matches, choisissant d’engager d’anciens footballeurs pour agir comme commentateurs. L’image principale que la chaîne a eue était Iker Casillas, capitaine de La Roja en Afrique du Sud 2010.

La vérité est que la participation d’Iker Casillas à la Coupe du monde a laissé plusieurs moments emblématiques, comme ses vidéos TikTok et aussi quelques controverses. L’une des questions est de savoir combien d’argent l’exportateur a reçu pour son travail à la télévision espagnole.

Enfin, dans les dernières heures, on a su combien d’argent il avait reçu. Le journal «El Debate» a rapporté qu’Iker Casillas a reçu un total de 52 000 euros pour sa participation à l’ensemble de la Coupe du monde, étant l’un des ex-footballeurs qui a reçu le plus d’argent, bien sûr pour avoir le plus d’apparitions.

Outre Iker Casillas, un autre de ceux qui était associé à la télévision espagnole était Andrés Iniesta, et dans ce cas, le cerveau a reçu un total de 17 000 euros, une somme bien inférieure à celle de son ancien partenaire. Tous deux étaient ensemble dans le duel entre le Qatar et l’Equateur au début de la Coupe du monde.

Autres participants

Il est curieux que ni Iker Casillas ni Andrés Iniesta n’aient commenté le dernier match de l’équipe espagnole en Coupe du monde, puisque les responsables étaient Carlos Marchena et Javi Martínez. Malheureusement, le parcours de l’équipe de Luis Enrique n’aurait pas pu être plus long.