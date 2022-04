«Ce qu’il veut…» : Cristiano Ronaldo a défendu son fils des critiques pour cette photo

Le fils de Cristiano Ronaldo veut suivre les traces de son père.

Cristiano Ronaldo fait partie de ces joueurs qui ont décidé d’utiliser ses réseaux sociaux pour raconter tous les détails de sa vie personnelle, y compris ceux liés à sa paternité, une partie de lui dont il s’est toujours senti fier, comme il l’a dit dans plusieurs interviews.

Pour cette raison, l’athlète n’hésite pas à publier les moments les plus spéciaux avec son fils aîné, qui a décidé de suivre les traces de son père dans le football et de commencer sa formation à Manchester United.

De plus, Cristiano Ronaldo invite toujours son fils aux événements les plus importants du monde du football, comme lorsqu’il est invité à une cérémonie de remise de prix ou à recevoir un prix, et il profite de cette occasion pour remercier sa famille pour toute leur Support.

Maintenant, le footballeur a décidé de préciser que, malgré le fait que son fils soit connu dans le monde entier, il le défendra toujours des critiques qu’il pourrait recevoir sur Internet et a précisé que seuls lui et son partenaire ont le droit de parler sur leur éducation.

Cristiano Ronaldo a répondu aux détracteurs

Le garçon a été jugé pour être apparu sur une photo à côté de sa grand-mère dans un sweat-shirt Nike foncé et des chaussettes Adidas, pour lesquelles l’athlète a écrit dans la section des commentaires pour répondre aux critiques.

«Il porte ce qu’il veut, pas ce que vous voulez», a déclaré Cristiano, qui a également été interrogé à plusieurs reprises sur la manière dont il a décidé de fonder sa famille avec l’aide de la maternité de substitution.

Enfin, le joueur a déclaré dans plusieurs interviews qu’il était très content de l’éducation que tous ses enfants ont reçue, d’autant plus qu’il est entre les mains de sa compagne Georgina Rodriguez, qui a précisé que c’est elle qui a décidé de se concentrer sur sa famille.