«Ce qui s’est passé…», Karim Benzema sort du silence sur son forfait lors de la Coupe du Monde !

Karim Benzema était de passage en conférence de presse, ce samedi, avant la finale de la Super Coupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Où il a évoqué ses blessures, notamment celle qui l’a privé de la Coupe du monde.

Karim Benzema s’est présenté en conférence de presse, ce samedi en Arabie Saoudite, à la veille de la finale de la Super Coupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le capitaine des Merengues a évoqué son avenir, qui fait beaucoup parler en Espagne ces derniers jours, mais il n’a pas échappé non plus aux questions sur la Coupe du monde 2022.

Sa blessure avant le Mondial restera comme l’une des cicatrices de la carrière du Ballon d’Or 2022, surtout que la façon dont il a précipitamment quitté le Qatar a alimenté le mystère au sujet de cet évènement. Mais Karim Benzema a plutôt botté en touche lorsqu’il a été lancé sur le sujet par les journalistes présents sur place.

«Ce qui s’est passé appartient au passé», a répondu Benzema. «Le plus important, c’est le match de demain. Je suis bien dans ma tête et je ne me concentre que sur le match de demain. Le reste, c’est du est passé. Un passé compliqué mais c’est comme cela.»

Karim Benzema était plutôt là pour éviter les sujets qui fâchent, car il également été peu prolixe au sujet de son avenir. «Je suis au Real Madrid. Parler de cela est un autre sujet. J’apprécie chaque séance d’entraînement, et je me projette année après année», a répondu l’ancien Lyonnais.

Le n°9 madrilène a toutefois été plus ferme lorsqu’il a fallu répondre aux critiques de certains supporters, qui lui reprocheraient de s’être un peu trop préservé à l’automne dernier. «Je ne me suis pas effacé, a répondu le ‘Nueve’. Je ne laisserai jamais mon club de côté. J’ai été blessé et j’ai essayé de récupérer. Rien de plus.»