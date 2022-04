«Ce qui est arrivé à Cristiano est triste, je suis père de 2 enfants»

Cristiano Ronaldo est le grand absent du choc entre Liverpool et Manchester United. L’attaquant des Red Devils manquera le match des 30e de finale après avoir perdu l’un de ses jumeaux lors d’un accouchement la veille.

Avant le match, Ralf Rangnick, entraîneur de Manchester United, en a profité pour laisser un message de soutien au capitaine de l’équipe nationale.

«C’est la pire chose qui puisse arriver à quelqu’un. Je suis père de deux enfants, je sais ce que cela signifie. Nous sommes tous avec lui, nous le soutenons et nous savons que lui et sa famille sont forts et s’en sortiront».