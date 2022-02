«Ce que Zouma a fait est pire que du racisme ?»

Michail Antonio, partenaire de Kurt Zouma à West Ham, a lancé une question autour du geste du défenseur, qui a été vu, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, s’attaquer à un chat.

«J’ai une question pour vous», a déclaré Antonio, s’adressant à un journaliste : «Pensez-vous que ce qu’il a fait est pire que du racisme ?»

«Je ne m’excuse pas pour ce qu’il a fait, je ne suis pas du tout d’accord. Mais il y a des gens qui ont été reconnus coupables de racisme et qui ont continué à jouer au football après cela. Ils sont punis de huit matchs de suspension ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a des gens qui demandent que Zouma soit viré. J’ai juste cette question pour tout le monde : ce qu’il a fait est pire que ce qu’ont fait les personnes condamnées pour racisme ?»

Michail Antonio has given a powerful response when asked about the situation at West Ham with Kurt Zouma. pic.twitter.com/epXxAkkfLU

— Football Daily (@footballdaily) February 10, 2022