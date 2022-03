«Ce que Messi et Ronaldo ont fait, nous ne le reverrons plus»

Ayant une relation particulière avec les arbitres lors des matchs, Marco Verratti a souhaité s’expliquer. A l’occasion d’un entretien accordé à Europe 1 ce vendredi, le joueur du PSG a assuré :

«J’espère qu’ils vont comprendre, je n’ai jamais insulté ou agressé un arbitre. Quand on parle avec un arbitre, on joue avec passion, on veut gagner. Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami !

On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Sans compter que si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux, mais que je suis juste un peu comme ça».