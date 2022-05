Ce que le gardien de Troyes a dit à Neymar avant le pénalty : «Dis-moi le côté stp, ma famille me regarde»

Dans une interview accordée à RMC, le gardien de but de Troyes Jessy Moulin a dévoilé ce qu’il a dit à Neymar avant le pénalty joué lors du match qui s’est soldé sur un nul 2-2.

Gardien expérimenté de 36 ans, Jessy Moulin a été titulaire de Troyes lors du match nul avec le PSG (2-2). A la 25′, il devait affronter Neymar pour un penalty et, avant le coup de pied arrêté, le Français s’est approché de l’international canarien lui faisant une curieuse requête.

«Je suis allé vers lui et je lui ai dit : ‘Sais-tu que si j’économise ton penalty, je serai une star ?’ Il a ri et j’en ai profité pour faire une requête : ‘Dis-moi au moins de quel côté tu vas tirer. Ma famille regarde et j’aimerais qu’ils soient fiers de moi», a déclaré le gardien de but à RMC. Ensuite Neymar lui répond : «choisir un côté toi-même». Une demande infondée puisque Neymar a fini par marquer un but. Voir la vidéo :