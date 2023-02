Ce que Clara Chía a fait avec le plus jeune fils de Piqué qui va exaspérer Shakira

Le geste de Clara Chía Martí avec Milan, le fils aîné de Piqué, qui va déclencher une nouvelle guerre avec la chanteuse

Ces derniers jours, on apprenait que Clara Chía Martí n’était pas très aimée du fils cadet de Piqué et Shakira. En fin de compte, Sasha ne veut pas de la nouvelle petite amie de son père à proximité.

De son côté, le fils aîné de l’ancien footballeur et chanteur colombien, Milan, est plus tolérant face à la question et n’a aucun problème à partager du temps avec le joueur de 23 ans.

Cependant, il a été révélé que Shakira aurait demandé à Gerard Piqué qu’il ne voulait pas que sa petite amie passe du temps avec leurs enfants.

La vérité est que cela se complique de plus en plus à mesure que la relation entre l’ancien footballeur et l’employé de Kosmos devient plus sérieuse au fil des jours.

Maintenant, au milieu de la trêve entre le chanteur colombien et l’ancien défenseur de Barcelone pour les anniversaires de leurs enfants, Clara Chía Martí a fait un geste avec Sasha qui va exaspérer Shakira.

Pour le 8e anniversaire du fils cadet de l’ancien couple, l’étudiante en relations publiques et Piqué se sont rendus dans un centre commercial bien connu à la recherche d’un cadeau pour l’enfant. À ce moment-là, ils ont vu tous les deux acheter divers cadeaux et ils assurent que Chía Martí en a choisi certains.

Shakira n’appréciera pas ce que la jeune femme a fait avec le fils cadet de Piqué, puisqu’elle la veut le plus loin possible de Sasha, d’autant plus que la mineure n’est pas encore tout à fait convaincue de nouer un lien avec elle, mais plutôt tout le contraire.