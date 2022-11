Ce n’était pas si simple : Rafael Nadal est honnête sur la grossesse de sa partenaire

Bien que l’on sache que Rafael Nadal et Xisca Perelló vivent l’un de leurs meilleurs moments après la naissance de leur premier enfant, le chemin précédent a eu ses complications pour le couple.

Cela semble une constante dans la carrière de Rafa, le joueur de tennis qui doit toujours surmonter les batailles les plus épuisantes et finit, dans la plupart des cas, par remporter les titres.

La grossesse de Xisca Perelló n’a pas été facile et pour Nadal, il était très difficile de ne pas pouvoir être avec son partenaire pendant tout le processus en raison de ses engagements sportifs.

Xisca Perelló a dû être hospitalisé d’urgence à plusieurs reprises en raison de complications de grossesse et Rafael Nadal a admis ne pas s’être bien amusé dans ces situations, un problème qui a poussé l’homme de Manacor à changer ses plans de calendrier pour être aussi proche que possible de sa femme.

«J’ai hâte de travailler et de me mettre en forme. Mon premier objectif est de passer plus de temps sur le vrai circuit. Je vais travailler de la manière que nous pensons être la plus pratique. Avec la confiance et l’espoir d’aller de l’avant,» Rafa a confirmé ses objectifs pour l’année prochaine après être sorti de ce moment difficile avec Xisca Perelló.

Il convient de noter que Rafa avait déjà déclaré à quel point il était difficile pour lui de quitter son domicile et de laisser Xisca et Rafa Jr seuls :

«Cela a toujours été difficile de quitter la maison pour jouer, mais maintenant avec mon fils encore plus. Il C’est curieux qu’il me manque déjà moins, le connaissant depuis seulement trois semaines», a-t-il exprimé à l’approche du Masters 1000 de Paris.

Rafa donne son point de vue sur la Coupe du monde au Qatar

Comme on le sait, de nombreuses célébrités ont désavoué le différend de la Coupe du monde de cette année au Qatar, en raison de la grande ambiguïté présentée par le pays en matière de droits de l’homme.

«Les décisions que la FIFA prend ou non sont les règles et les attitudes qu’ils décident de prendre. C’est leur événement. D’autres ont la liberté de s’exprimer et de montrer leur désaccord, c’est ce qui se passe. Pour moi, il est important que ils je finis par jouer au football, au tennis, faire du sport, et que tout le reste n’est qu’une plateforme pour améliorer le monde, mais que lorsqu’il y a un événement sportif de ce type, le sport reste l’essentiel. le monde doit s’améliorer pour aller vers un avenir meilleur», a déclaré Nadal, qui ne serait pas surpris s’il était vu avec Xisca dans le pays asiatique, puisqu’il est un grand fan de football.