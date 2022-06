Ce n’est pas que de l’argent, ce que Barcelone offre à Séville pour Jules Koundé

LeBron James est considéré comme l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Cependant, sa vie ne se déroule pas uniquement dans cette discipline sportive.

L’actuel joueur des LA Lakers a annoncé quelle est son équipe de football préférée en Europe et a laissé de côté les puissants Real Madrid et Barcelone.

James, qui s’est retrouvé sans possibilité de se battre pour le titre NBA, a ouvertement montré à quelle équipe il appartient en Europe.

Le basketteur a mis en ligne une photo avec le maillot de Liverpool. Ainsi, il a montré son affection pour l’actuel vice-champion de la Ligue des champions.

Liverpool s’est placé dans une nouvelle finale du tournoi continental, emmené par Jürgen Klopp, après avoir laissé le surprenant Villarreal sur la route.

Cependant, à Paris, il n’a pas pu vaincre le «Roi de l’Europe», qui s’est imposé grâce à un but de Vinicius et à la majestueuse performance au but de Thibaut Courtois.

Quelle est la raison de l’amour de James pour Liverpool ?

Le joueur des Lakes a des liens commerciaux avec l’équipe anglaise depuis 2011. Cette année-là, il a acquis 2% des actions de l’équipe anglaise, en échange de 6,5 millions de dollars. James gagne non seulement de l’argent en Europe avec l’équipe d’Anfield, mais il a également investi à Malaga.