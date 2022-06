Ce n’est pas le Real Madrid, les 2 équipes qui offrent une fortune à Cristiano Ronaldo

Décidément, chaque apparition ou acte de Neymar en ces jours de vacances fait parler de lui et a des répercussions dans les médias internationaux. La star brésilienne du PSG est apparue sur les réseaux sociaux avec Alica Schmidt, qui a laissé un message qui a fait grand bruit.

En 2017, la publication australienne «Busted Coverage» l’a nommée l’athlète la plus sexy du monde et depuis lors, sa carrière de mannequin a explosé. Avec plus de trois millions de followers sur Instagram, elle peut se targuer d’être l’une des athlètes les plus suivies au monde.

Cela signifie qu’Alica peut gagner sa vie non seulement avec l’athlétisme mais aussi avec la publicité. Dans cette ligne, la semaine dernière, le jeune Allemand a été vu dans une campagne avec Neymar Jr. «Devrions-nous rivaliser les uns avec les autres ?», a-t-il demandé à ses followers.

En septembre 2020, et grâce à son parrainage par Puma, tout comme l’équipe de Dortmund, Schmidt a été invitée au complexe d’entraînement du club où elle a mis les stars à l’épreuve avec un entraînement difficile.

Ainsi, il a réalisé une série d’exercices et d’étirements avec Thomas Meunier, Felix Passlack et l’international suisse Manuel Akanji.