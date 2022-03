Ce message de Bale qui énerve les madrilènes : «je n’ai rien à dire, ils devraient avoir honte»

Les célébrations de Gareth Bale, ce jeudi, en match avec l’Autriche, pour les demi-finales du barrage d’accès à la Coupe du monde 2022, font parler. Et ils promettent de donner encore plus surtout en Espagne.

Le joueur du Real Madrid, auteur d’un doublé à Cardiff, lors de la victoire 2-1, a profité de l’occasion pour faire une sorte de règlement de compte avec la presse espagnole.

Récemment, Marca a publié une photo de l’ attaquant des Merengues, sur laquelle il se présentait à l’entraînement dans une tenue typiquement galloise, avec le titre suivant : «No more !». Le même journal, dans un autre article, en cas d’opinion, a classé le Gallois comme «un parasite».

Il y a quelques jours également, AS s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas été appelés pour le derby contre Barcelone, mais avaient été appelés par le Pays de Galles, sous-entendant qu’ils avaient simulé une blessure.

Hier, Bale s’est vengé de ceux qui l’avaient tant critiqué et pendant les célébrations, il s’est rendu à l’une des caméras de télévision et a dit quelques mots. À la fin du défi, on lui a demandé s’il envoyait des messages, et voici sa réponse.

«Les buts que j’ai marqués ne sont des messages pour personne. Ce serait une perte de temps. Certaines personnes devraient avoir honte d’elles-mêmes et éviter de publier des titres absolument dégoûtants et humiliants. J’ai lu des choses sur moi qui sont pour le moins dégoûtantes», a déclaré Gareth Bale.