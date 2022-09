Ce gardien de but sauve la vie à un supporter (vidéo)

Le match entre Cadix et Barcelone de la Liga Espagnole a été marqué par un fait inoubliable. Il s’agit du gardien de but de Cadix qui a porté secours à un supporter quand ce dernier a été victime d’une crise.

Jeremías Ledesma, gardien de but de l’équipe locale, a réalisé ce qui s’était passé et est immédiatement allé chercher un défibrillateur, le lançant pour une assistance urgente au fan. Carlos del Cerro arbitre du match, a appelé les joueurs après une interruption de 20 minutes et leur a ordonné de regagner les vestiaires. Le supporter a été transporté en ambulance par la Croix-Rouge espagnole vers l’hôpital le plus proche, apparemment stabilisé et sans danger pour la vie, le jeu ayant repris plus d’une demi-heure après l’interruption.